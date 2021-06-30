عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعد 20 عاما.. ألمانيا تسحب آخر جنودها من أفغانستان

الأربعاء 30 يونيو 2021

الخليج 365

أعلن الجيش الألمانى، انتهاء مهمته في أفغانستان بسحب آخر جنوده الثلاثاء، وفقا لمصادر لوكالة الأنباء الألمانية.



وغادرت آخر مجموعة من الجنود الألمان العاملين ضمن مهمة "الدعم الحازم" بقيادة حلف شمال الأطلسي "الناتو" معسكرهم في مزار الشريف بواسطة القوات الجوية الألمانية، لتنهي بذلك مهمة بدأت قبل نحو 20 عاما.

وكان على متن الطائرة أيضا جنود قيادة القوات الخاصة الألمانية الذين تم نقلهم إلى شمال أفغانستان لتأمين المعسكر.

ومن المتوقع وصول الجنود الألمان إلى ألمانيا غدا الأربعاء.

وفي بداية الشهر الجاري، بدأ الجيش الألماني سحب آخر جنوده المتبقين في أفغانستان عبر جورجيا.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت منتصف أبريل/نيسان الماضي اعتزامها استكمال الانسحاب من أفغانستان في موعد أقصاه الحادي عشر من سبتمبر/أيلول المقبل.

وموعد الانسحاب الأمريكي يحل مع ذكرى هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول أي بعد مضي 20 عاما على وجود القوات الأمريكية هناك.

وتردد أن موعد إتمام الانسحاب الأمريكي من أفغانستان قد يكون الرابع من يوليو/تموز المقبل، الموافق للعيد الوطني في الولايات المتحدة.

وربطت دول الحلف الأخرى خططها للانسحاب بالخطط الأمريكية.

ويأتي ذلك فيما تسيطر حركة طالبان على مناطق جديدة بأفغانستان ضمن المكاسب العسكرية التي حققتها منذ بداية انسحاب القوات الدولية.

وكثفت حركة طالبان من هجماتها على عواصم الأقاليم ومراكز المناطق، والقواعد الأمنية الأكبر عقب بدء انسحاب القوات الدولية من أفغانستان في الأول من مايو/أيار الماضي.

وحذرت واشنطن حركة طالبان من استمرار هجماتها للسيطرة على مناطق في جميع أنحاء أفغانستان، مهددة بضربات مع تواصل انسحاب القوات الأمريكية.