شكرا لقرائتكم خبر عن فتح منافذ تسويقية أبرزها.. "دينية النواب" تضع 5 محاور لتطوير "سجاد دمنهور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، فى تقريرها بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2021/2022 بضرورة تطوير مصنع سجاد دمنهور التابع لوزراة الأوقاف، وذلك من خلال 5 محاور نستعرضها فيما يلى:

1- الاستغلال الأمثل للطاقات الإنتاجية والمساحات غير المستغلة المحيطة بالمصنع لإنتاج السجاد

2- دعم المصنع بأحدث الآلات والمعدات الإنتاجية

3- توفير المواد الخام اللازمة لعمليات الإنتاج، التي تتيح للمصنع المنافسة وجودة الإنتاج

4- فتح منافذ تسويقية جديدة للمصنع

5- الاهتمام بجودة المنتجات المصنعة، وتأهيل المصنع للحصول على شهادات توكيد الجودة الشاملة