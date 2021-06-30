12 نصيحة قبل شراء أضحية العيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد مسعد:

قال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالوزارة، إنه في إطار الدور التوعوي والإرشادي للوزارة أصدر القطاع بعض التوصيات للمواطنين عند شراء الأضحية.

أوضح سليمان أن هناك توجيهات من وزير الزراعة ونائبه بتكثيف الحملات والمرور على أماكن بيع الأضاحي للتأكد من صحة وسلامة الحيوانات المعروضة لبيع الأضحيات، وكذلك التأكد من إيوائها في أماكن مناسبة مع تقديم العليقة المناسبة والماء الكافي والتنسيق في ذلك بين الهيئة العامة للخدمات البيطرية وقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة.

أشار رئيس القطاع إلى الاستفسار أو الشكاوى الاتصال على 33372198 - 37602976 تليفونات قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، أو من خلال أرقام الواتساب، وتتمثل في:

1- أن يكون رأس الحيوان مرفوعًا لأعلى وليس متدليًا لأسفل.

‏2- أن تكون العينان لامعتان براقتان - ولا يوجد بهما أي إصفرار أو إحمرار وأن تكون خالية من الدموع والإفرازات.

‏3- أن يكون تنفس الحيوان طبيعي لا يعاني من النهجان أو السعال.

‏4- أن تكون أنف الأضحية غير مصابًا بالرشح أو الإفرازات.

‏5- أن يكون فم ولسان الأضحية خالي من الالتهابات والإفرازات.

‏6- أن يكون الصوف أو الشعر ناعم الملمس، نظيف، متكامل وغير ناحل، وقوى عند محاولة نزعه باليد.

‏7- أن يكون الجلد خالي من الجروح والبقع أو التشققات، ولامع مع عدم وجود أي تقرحات أو تقيحات أو دمامل أو تورمات.

‏8- أن يكون نشيط الحركة ذو شهية مرتفعة وغير كسول.

9- أن تكون القوائم ممتلئة وغير نحيلة، بل مستقيمة وقوية.

10- أن تكون كل من منطقة الرقبة والظهر ومقدمة الصدر ممتلئة باللحوم، فلا تكون العظام في هذه المناطق بارزة تحس باليد عند لمسها.

11- ألا يكون الكرش ممتلىء بشكل غير طبيعي عند الضغط عليه من جانبيه.

12- أن تكون خالية من مظاهر وعلامات الانتفاخ والإسهال عند مؤخرتها.​