صرخات سيدة تنقذ طفلة من التعدي الجنسي في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

أنقذت صرخات ربة منزل في إحدى قرى مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية من إنقاذ طفلة استدرجها عامل لإحدى الأماكن النائية بالقرية، محاولاً التعدي عليها جنسيًا، قبل أن تشاهده السيدة من شرفة منزلها وتستغيث بالمارة الذين ضبطوا المذكور.

تلقى مدي الأمن اللواء رأفت عبدالباعث إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، ببلاغ من أهالي قرية منية سندوب التابعة لمركز المنصورة بتمكنهم من القبض على عامل استدرج طفلة صغيرة للغاب الموجود على جسر الترعة أمام القرية لهتك عرضها.

انتقل الرائد أحمد توفيق، رئيس مباحث مركز المنصورة، بمعاونة النقيب محمد زين العابدين، إلى مكان البلاغ وألقي القبض على "محمد. ح. ر" 50 عامًا - عامل عادي، متهم بالتعدي على الطفلة "م. م. ع" 10 سنوات - بالصف الرابع الابتدائي. وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.​