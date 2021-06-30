شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة 25 شخص نتيجة ارتفاع درجات الحرارة في كندا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت الشرطة الكندية الثلاثاء، إن عددا من الأشخاص لقوا حتفهم جراء ارتفاع قياسي في درجة الحرارة بغرب البلاد، موضحة أن السلطات تلقت بلاغات بحدوث أكثر من 25 وفاة مفاجئة خلال 24 ساعة.

وذكرت إن الحرارة الشديدة تعتبر سببا مساهما في معظم الحالات، وهناك العديد من كبار السن من بين أولئك الذين لقوا حتفهم.

وفي ليتون بمقاطعة كولومبيا البريطانية، وصلت درجات الحرارة إلى 9ر47 درجة مئوية يوم الاثنين، محطمة الرقم القياسي الكندي، حسبما ذكرت هيئة الأرصاد الجوية المحلية على تويتر.

وسجلت العديد من الأماكن في أمريكا الشمالية، بما في ذلك ولاية أوريجون في غرب الولايات المتحدة، درجات حرارة قياسية محلية أعلى بكثير من 40 درجة مئوية خلال موجة الحر الأخيرة.