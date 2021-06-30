شكرا لقرائتكم خبر عن الالتزام الياباني يعزز الموقف الأمني لتايوان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رصد موقع «أوبزرفر ريسيرش فاونديشن»، تنامي العلاقات الأمنية بين اليابان وتايوان.

وبحسب تحليل لـ «أبهيجيثا سينغ»، تقدم نتائج القمة الأخيرة بين رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا والرئيس الأمريكي جو بايدن مؤشرًا آخر على أن طوكيو تتعامل مع الدفاع والأمن التايواني على أنهما من أهم أولويات سياستها الخارجية، كما يشير إلى أن طوكيو مصممة على العمل مع واشنطن لكشف أي عدوان صيني محتمل ضد تايوان.

ولفت إلى أن البيان المشترك للقمة تضمن إشارة إلى تايوان، وهي الأولى منذ 1969، عندما قامت طوكيو بتطبيع علاقاتها مع بكين.

وتابع: من جانبه، أشار رئيس الوزراء سوجا أيضًا إلى اعتراف متفق عليه بأهمية السلام والاستقرار في مضيق تايوان بين اليابان والولايات المتحدة.

وأردف: أجرت طوكيو مؤخرًا دراسات حول جدوى العمل العسكري في حالة وجود صراع بين الولايات المتحدة والصين حول تايوان.

وأضاف: بشكل وثيق، تسمح قوانين الأمن اليابانية لقوات الدفاع الذاتي بتقديم دعم لوجيستي للجيش الأمريكي وشركائه، تنص المسودة الجديدة للكتاب الأبيض الياباني على أن استقرار الوضع المحيط بتايوان مهم لأمن اليابان واستقرار المجتمع الدولي.

ونوه بأن اليابان دولة ديمقراطية يتعين على حكومتها احترام المزاج العام المؤيد لدعم أمن تايوان، وفقًا لاستطلاع حديث لمؤشر «نيكي» و«تلفزيون طوكيو»، فإن الغالبية العظمى من الجمهور الياباني اليوم ترغب في أن تشارك الحكومة في السعي لتحقيق السلام والاستقرار في مضيق تايوان.

وتابع: لذلك، يجد المرء أن اتفاقية سوغا - بايدن الأمنية بشأن تايوان ذو مغزى كبير، وبحسب التقارير، ففي أعقاب القمة، حدث انخفاض في الأنشطة العسكرية لبكين بالقرب من تايوان، في المقابل، قبل القمة، بين 1 يناير و16 أبريل من هذا العام، أرسلت الصين طائرات عسكرية إلى منطقة تحديد الدفاع الجوي التايوانية.

ومضى يقول: وفقًا لتقرير حديث، دخلت أكثر من 28 طائرة تابعة للقوات الجوية الصينية، بما في ذلك المقاتلات والقاذفات ذات القدرات النووية تلك المنطقة في 15 يونيو.

وأضاف: مع ذلك، لا ينبغي قراءة الكثير في هذه الأنشطة الصينية، يأتي هذا الحادث بعد أن أصدر قادة مجموعة السبع بيانًا مشتركًا يوبخ الصين فيما يتعلق بسلسلة من القضايا ويؤكد أهمية السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان، النمط هو أن الصين تلجأ إلى مثل هذه الأنشطة العسكرية عندما ينتقد الغرب سياستها تجاه تايوان.

وتابع: من غير المرجح أن تتخذ الصين اليوم أي خطوات تهدف إلى ضم تايوان، يجب أن تدرك بكين أنه مع الالتزام الياباني الجديد بأمن تايوان، يمكن أن تكون الولايات المتحدة في وضع أفضل بكثير للرد على أي عدوان صيني ضد تايوان.

وبحسب الكاتب، في السيناريو الجديد، قد تستخدم واشنطن قواعدها اليابانية، ويمكن أن تكون قوات الدفاع الذاتي اليابانية قوة مضاعفة كبيرة لعملية محتملة بقيادة الولايات المتحدة في المنطقة.

ومضى يقول: غني عن الذكر، وفقًا لتبادل المذكرات بين رئيس الوزراء الياباني السابق كيشي نوبوسوكي ووزير الخارجية الأمريكي كريستيان أ.هيرتر في 19 يناير 1960، من المفترض أن تجري واشنطن مشاورات مسبقة مع طوكيو في أي وقت يتم استخدام القواعد اليابانية فيه. بعثاتها العسكرية، ولكن بالنظر إلى طبيعة العلاقة الدفاعية بين واشنطن وطوكيو، فلن يكون هذا سوى إجراء شكلي.

وأردف: مع التفاهم الجديد بين اليابان والولايات المتحدة بشأن تايوان، وصلت العلاقات بين طوكيو وتايبيه إلى مستوى جديد في مجال الأمن، اليوم، يبدو أن كلا من اليابان وتايوان يقدران تمامًا حاجتهما المشتركة للعمل معًا واتخاذ جميع الخطوات اللازمة لكشف أي عدوان صيني محتمل في المنطقة.

وأكد أنه لا ينبغي أن يكون مفاجئًا إذا اجتمع رئيس الوزراء الياباني سوجا والرئيسة التايوانية تساي إنغ وين معًا لإنشاء منتدى لمناقشة قضاياهما الأمنية في المستقبل القريب.