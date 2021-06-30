شكرا لقرائتكم خبر عن «التفاهم» بين عون ونصرالله مكن «حزب الله» من ترسيخ وجوده بقوة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضح النائب العميد شامل روكز، «أن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل يعتمد إستراتيجية ما تمكنه من الوصول إلى بعبدا، إلا أن المهم في الانتخابات الرئاسية هو الحفاظ على الجمهورية قبل الوصول إلى رئاسة الجمهورية»، مؤكدا أن «وثيقة التفاهم مكنت «حزب الله» من ترسيخ وجوده بقوة على الساحة السياسية».

وفي حوار خصّ به ”الخليج 365”، يقول روكز: «توالت على الحكم في لبنان منذ 30 سنة مجموعات سياسية ذات خلفية ميليشياوية وأصبحت في صلب الدولة»، لافتا إلى أن «الأحزاب السياسية تتبادل العصبيات فيما بينها، لكي يتمكنوا من تحصين أنفسهم داخل طوائفهم، وهذه الأمور التي أوصلت البلاد إلى هذه الحالة»، موضحا أنه «عندما يتحاصصون يكونون على وفاق، فنجدهم يتقاسمون الحصص، وحينما يختلفون يقومون بشل البلد»، معلنا أنه «مع الثوار المنتفضين والذين يعانون ومع كل الناس في كل المناطق اللبنانية».. وهنا نصّ الحوار..

أزمة لبنان

يغرق لبنان في أزماته الواحدة تلو الأخرى، أين أنت اليوم مما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والمالية في لبنان، ولمَن تحمّل المسؤولية؟

يمر لبنان اليوم بأوضاع هي الأصعب في تاريخه الحديث، على جميع الأصعدة، وهي جرّاء تدني المستوى السياسي في لبنان والذي أوصل البلاد إلى الحال التي نعيشها اليوم، فلقد توالت على الحكم في لبنان منذ 30 سنة مجموعات سياسية ذات خلفية ميليشياوية وأصبحت في صلب الدولة، كل الطرق والوسائل التي اعتمدت طوال تلك السنوات أوصلت البلاد إلى الكارثة التي نشهدها اليوم.

كيف بالإمكان معالجة هذه الكارثة ووقف تدحرج لبنان ككرة الثلج في المزيد من الانهيار؟

هذا يكون من خلال وضع سياسي سليم وهذا ما نفتقده اليوم.

فساد أحزاب السلطة

إلى أي مدى ساهم فساد أحزاب السلطة في انهيار لبنان على الصعد كافة؟

تتبادل الأحزاب السياسية العصبيات فيما بينها، لكي يتمكنوا من تحصين أنفسهم داخل طوائفهم، وهذه الأمور التي أوصلت البلاد إلى هذه الحالة، فعندما يتحاصصون يكونون على وفاق فنجدهم يتقاسمون الحصص، وحينما يختلفون يقومون بشلّ البلد، إن حكومات الوحدة الوطنية التي تعاقبت على السنوات الماضية تبيّن أنها عبارة عن حصص وطنية بين الأحزاب السياسية.

باسيل وحلم الرئاسة

يتحدث باسيل وكأنه يمثل أكثرية المسيحيين، وماذا تقول في مسعاه للوصول إلى رئاسة الجمهورية؟

الانتخابات النيابية المقبلة ستقرر الحجم الذي يمثله، وكذلك أمر كل الكتل النيابية، كل من يطرحون أنفسهم إلى رئاسة الجمهورية لديهم مقاربات لزيادة حظوظهم بالوصول إلى سدة الرئاسة، وباسيل يعتمد على «إستراتيجية ما» تمكنه من الوصول إلى بعبدا، إلا أن المهم في الانتخابات الرئاسية هو الحفاظ على الجمهورية قبل الوصول إلى رئاسة الجمهورية.

لا يزال صدى كلام باسيل الأخير ينعكس على الواقع اللبناني، خصوصا أنه رمى كرة الحكومة في ملعب نصر الله، كيف قرأت مواقفه؟

لا بد أن يكون تأليف الحكومة ما بين الرئيس المكلف سعد الحريري والرئيس اللبناني ميشال عون، وفق الدستور من أجل إخراج شكل الحكومة، كلام باسيل يتحدث مع نصر الله من خلال تحالفه مع «حزب الله».

وثيقة التفاهم

إلى أي مدى تعتقد أن هذا التحالف قوى وجود «حزب الله» على أرض الواقع؟

وثيقة التفاهم التي تمت عام 2007 بين التيار الوطني الحر الذي كان يرأسه الرئيس ميشيل عون وحسن نصرالله مكّنت «حزب الله» من ترسيخ وجوده بقوة على الساحة السياسية.

ألا تعتقد أنه بات ضروريا إيجاد حل لسلاح حزب الله الذي بات يثقل كاهل البلاد؟

الحل الأساسي يكون من خلال إستراتيجية دفاعية يضع من خلالها الجيش اللبناني مفهوما واضحا للدفاع عن لبنان من معيار وطني غير مجتزئ أي مذهبي أو طائفي أو مناطقي، وتكون هذه الإستراتيجية الدفاعية تشمل كل اللبنانيين، بحيث عندما يكون هنالك خطر ما تكون كل أطياف الشعب اللبناني معنية به، وأن يكون قرار الحرب والسلم بيد الحكومة ومجلس الدفاع الأعلى.

إعلان «حزب الله» على لسان أمينه العام حسن نصر الله أنه الدولة في لبنان بشكل مباشر أو غير مباشر، كيف تصفها؟

هي ممارسات أكثر مما هي إعلان، إلا أنني أتمنى في المستقبل أن يتحول «حزب الله» من خلال تمثيله الشعبي في البرلمان اللبناني إلى حزب سياسي في لبنان، وأن تكون هنالك دولة لبنانية قوية بمؤسساتها وقانونها وعلاقاتها الخارجية لكي يتمكن الشعب اللبناني في دولة القانون والمؤسسات والانفتاح على كل دول العالم.

تسوية ومفاوضات

ألا تعتقد أن حلّ سلاح «حزب الله» يرتبط بتسوية أيضا؟

لهذا أتمنى أن تكون التسوية الإقليمية لمصلحة لبنان، لكي تسود دولة القانون والمؤسسات، ولكي لا تكون التسوية في مصلحة الأحزاب والميليشيات.

هل تعتقد أن هنالك أملًا بتسوية ما، تُمكن لبنان من أن يتخلص من الاحتلال الإيراني؟

لبنان في الفترتين السابقة والحالية يعتبر إحدى أوراق المفاوضات الأمريكية ـ الإيرانية، فقد تنعكس هذه المفاوضات على مسار الوضع الإستراتيجي في المنطقة، وبالتالي سيتأثر لبنان بهذا الموضوع، على أمل أن يكون هذا التأثير إيجابيا ولمصلحة لبنان.

هل بالإمكان القول إن الملفين اللبناني والسوري يرتبطان ببعضهما إلى حد ما؟

هنالك ارتباط كبير، كل أمورنا ترتبط بسوريا، لناحية التجارة، الزراعة وعلاقتنا بالمجتمع العربي، إضافة إلى ذلك حدودنا البحرية، فالوضع الإستراتيجي للبنان يتعلق إلى حد بعيد بالوضع في سوريا، لذلك فإن الحرب السورية انعكست بشكل كبير على لبنان، والآن ستشكل المفاوضات معها والوضع هنالك انعكاسا واضحا على لبنان.

الانتخابات والثورة

الكل يعلم أن الانتخابات النيابية المقبلة ستقلب موازين القوى، لمَ كل هذه التجاذبات على صعيد تأليف الحكومة؟

هو نوع من شدّ عصب مذهبي وطائفي، لكي يتمكن كل طرف من إعادة تموضعه بالشكل الذي كان عليه قبل 17 تشرين الأول 2019، والذي يسمح له بإعادة شدّ عصب جماعته وهذه إستراتيجية كل الأحزاب السياسية، في الوقت الذي يعيش الشعب اللبناني أزمة لم يشهدها تاريخ لبنان الحديث، وهنا تقع المسؤولية على المواطن اللبناني الذي يجب أن يميّز ما بين العصبيات ومصالحه وإلى أين يوصل منطق العصبيات البلد، لهذا أتمنى ألا تعاد الكرة في الانتخابات النيابية المقبلة وإلا سيذهب البلد إلى المزيد من الانهيارات.

مددت يدك إلى الثوار، هل تجد بهم خلاص لبنان من الطبقة التي أوصلت لبنان إلى الانهيار؟

الشعب اللبناني هو شعب مظلوم وغاضب ويعاني على امتداد كل الأراضي اللبنانية، وأنا كممثل للناس ولطالما عملت على خدمتهم عندما كنت في المؤسسة العسكرية، أجد أنه من الضروري مساندة هذا الشعب الثائر طالما هم على حق للوصول إلى حقوقهم، فالموضوع ليس مذهبيا أو مناطقيا أو حزبيا بقدر مما هو أن حقوق الناس مهدورة من قبل السلطة السياسية التي تتهم الثوار بالتمويل تارة أو العلاقة مع الدول الخارجية، والهدف من ذلك هو محاولتهم تبرير أنفسهم من مسؤوليتهم إلى ما وصل إليه لبنان، لهذا أنا مع الثوار المنتفضين والذين يعانون ومع كل الناس في كل المناطق اللبنانية.

كيف تنظر إلى المرحلة المقبلة، التي تبدو وكأنها سوداوية؟

يجب بداية تأليف حكومة لديها قدرات وطاقات وخبرات، خارج إطار الأحزاب السياسية تمكنها من إيجاد رؤية مستقبلية للبدء، وتضع الإصلاحات المطلوبة على السكة لكي نتمكن من البدء في المشوار البعيد لإصلاح البلد، إلا أن النعرات الطائفية الموجودة في البلد لا توحي إلا بالمزيد من الانهيارات.

ما الحل لإعادة العلاقات اللبنانية ـ العربية إلى سابق عهدها؟

في البداية، يجب إعادة تصويب السياسة الخارجية للبنان، كما يتوجب على الدول العربية والصديقة المساعدة في تحسين وضع هذا البلد الصغير الذي يتأثر ولا يؤثر، لهذا يجب إعادة تصويب دور لبنان الإيجابي وليس من خلال المواجهات والتجاذبات مع الدول العربية والأجنبية، لا بل من خلال الانفتاح.