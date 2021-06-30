شكرا لقرائتكم خبر عن «أمل» تدعو لتشكيل حكومة وتعتبر ما يجري جريمة قتل جماعي للبنان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تواصل السلطة الحاكمة في لبنان ممثلة بالتيار الوطني الحر و«حزب الله» العمل عبر مؤسسات الدولة التي تسيطر على مفاصلها وبشكل خاص بعبدا والسراي الحكومي، محاولاتها لتطويع الشعب اللبناني لجعله يقبل بمشاريعها والرضوخ للسياسات المهينة بحقه، وتشكل مشاهد اللبنانيين أمام محطات الوقود ومخازن التموين أحدث ممارسات الإذلال بحق اللبنانيين، فيما يروّج زعيم الميليشيا حسن نصرالله لإيران بأنها هي الحل، ويعد بـ «البنزين» الإيراني بعد أن أفرغ لبنان من الوقود عبر تهريبه لنظام الأسد في دمشق، وفي الوقت نفسه تعمل أجهزة الحزب على النيل من الشخصيات السياسية التي رفضت الانصياع للميليشيا والولي الفقيه الإيراني، فيما تستمر الاحتجاجات ضد الطبقة السياسية مع استفحال الغلاء وتدهور الليرة اللبنانية، وفي ظل تعثر تشكيل حكومة لبنانية دعت حركة «أمل» التي يرأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري، إلى تشكيل حكومة اختصاصيين.

تشكيل الحكومة

طالبت الكتلة البرلمانية للحركة بتأليف وتشكيل الحكومة، على أن يكون المعيار الوحيد في التشكيل والتأليف هو المعيار الذي يحفظ كرامة اللبنانيين ويضمن حياتهم وأمنهم واستقرارهم وسمعتهم في الداخل والخارج، وبالتأكيد بما يراعي التوازن والمناصفة والميثاقية وفقًا لما نص عليه الدستور، مؤكدة أن الصمت حيال المشهد المأساوي والدامي الذي يلحق باللبنانيين - كل اللبنانيين - في حياتهم وسمعتهم ومصادر رزقهم أمام محطات الوقود والمشافي والصيدليات وفي كل مرافق الحياة لم يعد يجدي، وأن عدم المبادرة والإسراع إلى إيجاد الحلول هو فعل يرقى إلى مستوى جريمة القتل الجماعي للبنان واللبنانيين بدم بارد ومع سبق الإصرار والترصد.

وقال بيان الحركة: «لقد آن الأوان كي يترجل الجميع عن صهوة المكابرة والإنكار والكيد، ويتنازل من أجل حفظ الوطن من الانهيار أو الزوال والذي يستحق حكومة اختصاصيين لا أثلاث أو أرباع معطلة فيها لأي طرف من الأطراف، حكومة وفقًا لما نصت عليه المبادرة الفرنسية، نعم إن الحكومة هي المدخل الإلزامي لوقف الانهيار الشامل وقبل فوات الأوان».

احتجاجات مستمرة

استمرت الاحتجاجات في الشوارع وبشكل خاص في مدينتي صيدا وطرابلس اللتين شهدتا في الأيام الأخيرة فوضى عارمة، مساء أمس الأول، أما صباح الثلاثاء فقد شهدت مجموعة مناطق لبنانية تحركات متعددة وبوتيرة مختلفة، فقد أقدم بعض الشبان على قطع طريق عام حلبا عند جسر «عرقة» بالسيارات؛ احتجاجًا على رفض محطات المحروقات تزويد سيارات المواطنين بمادة البنزين رغم صدور تسعيرة جديدة، ما أدى إلى زحمة سير خانقة في المنطقة.

كما تم إقفال طريق عام الجية والدامور من قِبل بعض المحتجين، فشهدت المنطقة زحمة سير سرعان ما انتهت بعد عودة الوضع إلى طبيعته، كما تم قطع أوتستراد التبانة وطريق مشروع القبة من قِبل بعض شباب المنطقة احتجاجًا على الارتفاع الكبير الذي تشهده الأسعار.

العلامة الأمين

ورفضًا لحملة «حزب الله» ضد العلامة علي الأمين ورفضًا لمحاكمته بناء على ادعاء من الحزب المذكور، شهدت ساحة قصر العدل في بعبدا أمس، حركة تضامنية واسعة مع العلامة الأمين بالتزامن مع الجلسة المزمع عقدها والتي لم تحصل بسبب إضراب المحامين، وحضرت شخصيات ومرجعيات دينية ومجموعات ثورية تضامنًا مع العلامة الأمين، مؤكدين أن «استهداف العلامة الأمين هو استهداف لقادة الرأي العام وبالتالي لإخضاع الرأي العام وإرهاب الناس، وهذا ما يدفع ثمنه العلامة الأمين؛ أي ثمن مواقفه في وجه ولاية الفقيه في لبنان وأتباعها».

ولفتت المواقف إلى أننا «اليوم في أيام خدَّاعات يخوَّن فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن، ونحن في ظل احتلال موصوف يصرح فيه المحتلون بصراحة أنهم أتباع قائد خارجي ومحور خارجي»، معتبرين أن «اليوم في هذه الوقفة نقف مع الشخصية العربية والوطنية التي يمثلها السيد علي الأمين، ونهيب بالقضاء الذي هو ملجؤنا ألا يخضع لهذا الاحتلال الموصوف الذي يستبيح البلاد، وألا يصبح القضاء سيفًا مسلطًا على المستضعفين، فنحن نقف مع لبنان الحريات والعدالة».

«حزب الله» سيندم

من جهته، أكد رئيس تحرير موقع جنوبية الصحافي علي الأمين، أن «رسالتنا للقضاء اليوم هي رسالة كل اللبنانيين الذين ينتظرون في هذا الكم الهائل من الفساد والاعتداء على حقوقهم أن يُحاكم أيٌّ من المسؤولين السياسيين أمام القضاء، إنما من يحاكَمون هم من يقفون في وجه الفساد، المدافعين عن التنوع والرافضين الانغلاق والطائفية»، وأضاف: «هنا المفارقة، فالعلامة الأمين الذي يحظى باحترام واسع على مستوى لبنان من موقعه الفكري والديني وُضع اليوم أمام القضاء، فيما المفسدون والقتلة يسرحون ويمرحون، وهذا دليل على أننا اليوم تحت حكمهم»، وختم متوجهًا إلى «حزب الله» قائلاً: «هذه الدعوى من القضايا التي سيندم عليها كثيرًا الحزب، وسنذكره لاحقًا كيف كانت هذه الدعوى ضربة في بنيانه أولاً».