شكرا لقرائتكم بعثة "اليوناميد" تنهي أعمالها في السودان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت بعثة اليوناميد إنهاء عملها في السودان وتصفيتها بداية من غد الأربعاء، وذلك وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي الخاص بإنهاء تفويضها في سبتمبر 2020 وخروجها نهائياً في 30 يونيو 2021.

وأوضح بابكر سيسي الأمين العام المساعد ومسؤول بعثة يوناميد لوكالة السودان للأنباء اليوم أن التركيز كان على إغلاق المواقع الميدانية التابعة للبعثة وعددها 14 موقعاً بجانب إعادة معدات الدول المساهمة بوحدات شرطية وعسكرية، معلناً عن إعادة 6 آلاف من موظفي البعثة البالغ عددهم سبعة آلاف.

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كما قال إن إعادة المواقع الميدانية للحكومة أو السلطات المحلية أو حكومات الولايات كان أمراً صعباً وتواجهه العديد من التحديات حيث إن معظم هذه المواقع كان بعيداً وصعب الوصول إليه، مشيراً إلى تعرض بعض المواقع للنهب والعمليات الإجرامية مثل معسكر كلمة وزالنجي بعد تسليمها للسلطات المحلية، مبيناً أن هذه المواقع تم الاتفاق مسبقاً على استخدامها استخداماً مدنياً فى التعليم والصحة وغيرها من الأنشطة المدنية وأنه تم التسليم على هذا الاتفاق.