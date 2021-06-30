شكرا لقرائتكم خبر عن 6 معلومات هامة عن خطة الدولة لتأهيل القيادات النسائية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت الدولة برنامج تأهيل القيادات النسائية عام 2018 بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك في إطار خطة الدولة لتمكين المرأة، للوصول الى المناصب القيادية والمشاركة فى صنع القرار. ونستعرض فيما يلى 6 معلومات هامة حول تنفيذ خطة الدولة لتمكين المرأة في مصر: البرنامج التدريبي تضمن تأهيل القيادات النسائية على عدة مهارات تخص وظائفهن، منها مهارات واختبارات الإدارة وسِمات الشخصية وعمل المشاريع. إجمالي عدد المستفيدات من الدفعة الثالثة من البرنامج التدريبي حوالي 150 سيدة من قيادات الحكومة المصرية. مدة التدريب 20 يوم تدريبي- 110 ساعة تدريبية، بواقع يومين في الأسبوع. ينقسم التدريب إلى 15 يوما تدريب في قاعات تدريبية داخل كل محافظة بواقع 90 ساعة تدريبية. يتضمن البرنامج 5 أيام تدريب أونلاين بواقع 20 ساعة تدريبية . الدفعة الاولى والثانية من البرنامج التدريبي تأهيل القيادات النسائية تم تنفيذها في محافظات القاهرة، الاسكندرية، بورسعيد، المنيا، الأقصر .