شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الشكاوى بمجلس النواب توافق على 6 اقتراحات برغبة لإنشاء مدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء الثلاثاء، برئاسة النائب عاطف ناصر، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد نجيب نور الدين، بشأن إنشاء مدرسة صناعية فنية متخصصة لخدمة صناعة الأثاث والموبيليا بعزبة ليسا الجمالية – محافظة الدقهلية، والاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد السيد طلبة، بشأن إنشاء مدرسة للتعليم الأساسي بعزبة العمال بالقنطرة شرق – محافظة الإسماعيلية.

كما وافقت اللجنة، على الاقتراح برغبة المقدم من النائب حامد جلال جهجه، بشأن إنشاء مدرسة تجريبية بناحية قرية دمرو – مركز المحلة الكبرى – محافظة الغربية، وعلي الاقتراح برغبة المقدم من النائب السيد خضر جوهر، بشأن تسليم مساحة 10% المستقطعة من مزرعة مدرسة طلخا الثانوية الزراعية لإنشاء مجمع مدارس – مركز طلخا – محافظة الدقهلية.

وشهد الاجتماع الموافقة على الاقتراح برغبة المقدم من النائب عبد الباقي تركيا، بشأن إنشاء مبنى جديد لإدارة ديرب نجم التعليمية – محافظة الشرقية، وعلى الاقتراح برغبة المقدم من النائب ثروت سويلم، بشأن إنشاء مدرسة ثانوية صناعية للمياه بمشروع العباسية - مركز أبو حماد – محافظة الشرقية.

وقررت اللجنة، حفظ الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عبدالرحمن راضي، بشأن تخصيص أرض مبنى التفتيش بمدرسة الشهيد محمود خيرى الجاري إزالته لإقامة مبنى خاص لإدارة روض الفرج التعليمية – محافظة القاهرة، وكذلك الاقتراح برغبة المقدم من النائبة نرمين بدراوي، بشأن تعلية وتجهيز المبنى التعليمي بمدرسة زاوية مسلم الإعدادية المشتركة التابعة لإدارة أبو النمرس التعليمية – محافظة الجيزة.