شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهداف قانون صندوق مواجهة الطوارئ الطبية بعد موافقة مجلس النواب عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، وجاءت الموافقة وقوفا.

ويأتى القانون فى إطار حرص القيادة السياسية على رفع الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، ونرصد فيما يلى عددا من الأهداف الرئيسية للقانون الجديد: