شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهداف قانون صندوق مواجهة الطوارئ الطبية بعد موافقة مجلس النواب عليه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، وجاءت الموافقة وقوفا.
ويأتى القانون فى إطار حرص القيادة السياسية على رفع الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، ونرصد فيما يلى عددا من الأهداف الرئيسية للقانون الجديد:
- إيجاد آلية استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل.
- القضاء على قوائم الانتظار للمرضي ومنع تراكمها، ودعم شراء الأدوية.
- مواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ وحالات العناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق
- تغطية تكاليف حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة.
- مواجهة المخاطر الطبية والأمراض الوبائية، وذلك بتوفير التمويل اللازمة.