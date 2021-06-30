مصرع شخص وإصابة آخر بانفجار سيارة في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر في انفجار خزان وقود سيارة نصف نقل في مركز الواسطى شمالي بني سويف.

تلقى مدير الأمن اللواء محمد مراد إخطارًا من اللواء أسامة جمعة مدير المباحث الجنائية بانفجار تانك سيارة نصف نقل تحمل لوحات معدنية رقم 8369 ه ب س بقرية هرم ميدوم التابعة لمركز الواسطى.

بالانتقال والفحص تبين حدوث الانفجار أثناء إجراء لحامات به، ما أسفر عن مصرع محمد حسين أحمد - 47 عامًا - عامل لحام، وإصابة محمد رمضان قرني - 25 عامًا - قائد السيارة.

جرى نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى الواسطى المركزي، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.​