سب الابنة وضرب والدها.. كشف ملابسات فيديو ملاحقة شخص في أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بملاحقة آخر ومحاولة الإمساك به.

تبين ورود بلاغ لقسم شرطة ثان أكتوبر من (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة القسم) وبصحبته ابنته بتضرره من أحد الأشخاص "لا يعلم بياناته"، لقيامه بالتعدى على ابنته بألفاظ نابية أثناء تواجدها أمام العقار سكنها، وأنه قام بملاحقته وتشابكا بالأيدى إلا أنه تمكن من الفرار.

بالبحث والتحرى تم تحديد المشكو فى حقه وتبين أنه (مندوب توصيل بإحدى الشركات - مقيم بالفيوم) عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته أنكر ما نسب إليه.

وقرر مندوب المبيعات أنه لدى استعلامه من ابنة الشاكى السالف الإشارة إليها عن عنوان بذات منطقة سكنها، حدثت مشادة كلامية بينهما تعديت عليه الأخيرة بالسب والشتم، مما دعاه لمبادلتها بالمثل.