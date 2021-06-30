قائد الجيش الجزائري يحذر الجنرال الليبي "حفتر": الرد سيكون قاسياً وحاسماً

وجه رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق السعيد شنقريحة، اليوم الثلاثاء، تحذيرات مشددة للجنرال الليبي المتقاعد خليفة حفتر، ووصفه بـ"المتعطش للسلطة"، رداً على تحريك حفتر وحدات عسكرية تابعة له وتمركزها قبالة المعبر الحدودي البري ايسين من الجانب الليبي (تين الكوم من الجانب الجزائري)، وإعلانه غلق المعبر البري الذي يربط بين مدينتي جانت الجزائرية وغات الليبية، فيما يشبه ضغطا موجهاً للجزائر.



وقال شنقريحة، خلال لقائه قيادات المنطقة العسكرية الرابعة التي تشمل منطقة اليزي والدبداب الحدودية مع ليبيا، إن "الجزائر لا ولن تقبل أي تهديد أو وعيد، من أي طرف كان، كما أنها لن ترضخ لأية جهة مهما كانت قوتها، ومن هنا، فإننا نحذر أشد التحذير، هذه الأطراف وكل من تُسول له نفسه المريضة والمتعطشة للسلطة، من مغبة المساس بسمعة وأمن الجزائر وسلامتها الترابية"، ويقصد شنقريحة " بالمتعطش للسلطة" الجنرال المتقاعد خليفة حفتر.





وحذر قائد الجيش الجزائري، حفتر من مغبة ارتكاب أي خطأ تجاه الجزائر، مشيراً إلى أن الجيش الجزائري على أهبة الاستعداد لتنفيذ رد قاس، وقال: "ليعلم هؤلاء أن الرد سيكون قاسياً وحاسماً، وأن الجزائر القوية بجيشها الباسل، وشعبها الثائر المكافح عبر العصور، والراسخة بتاريخها المجيد، هي أشرف من أن ينال منها بعض المعتوهين والمتهورين".



وأشار إلى أن الجزائر ليست لها أية أطماع في ليبيا بعد تحقيق الاستقرار والأمن، مشدداً على أن الجزائر سعت وما زالت تسعى، انطلاقا من مكانتها كدولة محورية في المنطقة، إلى دعم جميع المبادرات الدولية، الرامية إلى إعادة الأمن والاستقرار إلى دول الجوار.



وكان شنقريحة يتحدث في أعقاب إعلان قيادة القوات الموالية لحفتر، إغلاق المنطقة الحدودية الجنوبية بين ليبيا والجزائر على مستوى منطقة غات، وزعمت أنها أطلقت عملية لملاحقة التكفيريين وشبكات تهريب المهاجرين والجريمة المنظمة.



وجاء توقيت إعلان المنطقة الحدودية عقب تصريحات أدلى بها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قال فيها إن الجزائر كانت بصدد التدخل المباشر لمنع سقوط طرابلس باعتبارها خطا أحمر، ما جعل تحرك قوات حفتر يُفهم على أنه رد وتهديد للجزائر، وهو يعد الثاني من نوعه بعد تهديدات سابقة عام 2018، وعرقلة لتنفيذ تفاهمات تمت بين الحكومة الجزائرية وحكومة المجلس الرئاسي في ليبيا، بشأن فتح المعابر البرية لمرور السلع والبضائع الجزائرية وتكثيف التبادل التجاري بين البلدين.



ودعا قائد الجيش الجزائري القيادات العسكرية إلى إدراك "ما يحيط بالبلاد من مخاطر وتهديدات، قد تنتج عن الوضع الأمني الهش والمزمن، الذي تفاقم أكثر فأكثر بسبب التنافس الدولي على النفوذ، والتدخلات العسكرية الخارجية عن المنطقة، وهو ما أزّم الوضع الأمني الإقليمي المتدهور أصلا، وبالتالي نجمت عنها أوضاع مؤثرة على أمننا، لاسيما من خلال رعاية وتوفير الظروف الملائمة التي يتغذى منها الإرهاب، ومن يسير في ركبه، كالجريمة المنظمة المتعددة الأشكال العابرة للحدود".



واستعرض الفريق شنقريحة مع القيادات العسكرية الميدانية خطة التحضير القتالي، خاصة ما تعلق بالوقوف على مدى الجاهزية العملياتية لوحدات الجيش المرابطة على الحدود مع ليبيا، واعتبر أن الجيش "مطالب أكثر من أي وقت مضى، بمضاعفة الإصرار والعزم على بذل المزيد من الجهود، خاصة في ظل الظروف الأمنية غير المستقرة التي تعرفها منطقتنا الإقليمية".



كما حث شنقريحة القيادات العسكرية على "تحقيق أعلى درجات الجاهزية العملياتية للوحدات المنتشرة في إقليم هذه الناحية العسكرية الحساسة، لاستباق التهديدات القادمة من محيطنا المباشر وحماية ومراقبة الحدود، وإحباط عمليات تسريب السلاح وتسلل الإرهابيين، ومحاربة كافة أشكال التهريب الذي ينخر الاقتصاد الوطني، والجريمة المنظمة والهجرة السرية".



المصدر: العربي الجديد

