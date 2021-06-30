عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بايدن: الضربات الأمريكية في سوريا والعراق هدفها ردع إيران

الأربعاء 30 يونيو 2021

الخليج 365

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن بلاده سعت من خلال توجيه ضربة في سوريا والعراق إلى ردع إيران والمليشيات الموالية لها من استهداف مصالح بلاده.



وأوضح بايدن في رسالة إلى ئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، الثلاثاء، أن المواقع التي تم استهدافها في سوريا والعراق استخدمتها المليشيات المدعومة من إيران في الهجوم على منشآت ومواطنين أمريكيين.

وأمر الرئيس الأمريكي قبل يوم بشن هجوم على فصائل مسلحة مدعومة من إيران في سوريا والعراق، ما أثار قلقا لدى الديمقراطيين في الكونجرس من انزلاق البلاد للحرب.

وكان البنتاجون قد أوضح اليوم أيضا أن الضربة الجوية التي وجهتها قواته في سوريا قد جاءت بعدما هاجمت مليشيات موالية لإيران مصالح أمريكية لأسابيع متصلة بالصواريخ والمدفعية والطائرات المسيرة.

وأشارت تقارير أمريكية خلال الأسابيع الأخيرة إلى تنامي القلق في الأوساط العسكرية الأمريكية من استخدام الطائرات المسيرة في الهجوم على مواقع أمريكية في العراق بعد سنوات من استخدام قذائف الكاتيوشا التقليدية.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، الثلاثاء، أن بلاده لا تسعى إلى تصعيد التوتر في سوريا والعراق، مشددا على أن "مهمتنا الرئيسية هناك ضمان هزيمة تنظيم داعش".