شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية بإصدار شهادات لمصابى كورونا بالمنزل لإثبات مرضهم بالفيروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت النائبة ضحى عاصى، بضرورة وضع آلية لمرضى كورونا بالمنازل لإثبات إصابتهم بالفيروس، خاصة الموظفين سواء قطاع خاص أو قطاع عام.

وأكدت خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، مساء اليوم، أن الموظف يجد صعوبة لتأكيد إصابته، واحتساب فترة العزل إجازة، خاصة أن الأمر يستدعى نزوله للكمسيون الطبى، مما يعرض الآخرين للعدوى بالفيروس، وأحيانا عدم قدرة المصاب على النزول للكمسيون.

وأشارت إلى أن البعض يخشى من الخصم أو الفصل من الوظيفية فيقوم بالنزول للعمل، مما يعرض حياته وحياة الآخرين للخطر.

وأكدت النالبة على ضرورة وجود آلية واضحة تنفذ من خلال وزارة الصحة لتحرير شهادة معتمدة لمريض كورونا دون أن يجبر على النزول من المنزل.

ورد ممثل وزارة الصحة، الدكتورة محمد صاحى، رئيس هيئة التأمين الصحى، بأن قرار رئيس الوزراء الصادر فى نوفمبر 202، يقضى بأن على كل من يصاب بأعراض فيروس كورونا المكوث فى المنزل لمدة 14 يوما، وأنه على جميع الجهات تنفيذ ذلك.