شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة القوى العاملة بالنواب تناقش مشكلات العاملين بالشركة العالمية لصناعة المواسير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس اللجنة، طلب إحاطة مقدم من النائبة أمل عصفور بشأن الأضرار الواقعة على العاملين في الشركة العالمية لصناعة المواسير (ش.م.م).

واستعرضت النائبة أمل عصفور طلب الإحاطة، موضحة أن الشركة العالمية لصناعة المواسير تم تأسيسها منذ عام 2001، وأنه قد تم تشكيل نقابة عمالية عن طريق العمال منذ عام 2013، وأنهم يطالبون بحافز زيادة الإنتاج، مشيرة إلى أن الشركة لم تصرف لهم علاوات عامي 2019/ 2020، الأمر الذي دعا إلى المطالبة بزيادة المرتبات للعاملين من خلال هذه الحوافز.

وأوضح ممثل الهيئة العامة للبترول، أن عدد العمال بهذه الشركة كان 308 عاملًا عام 2018، ثم أصبح 391 عاملًا في عام 2021، وأنه قد تم زيادة الأجر من خلال منح علاوات دورية سنوية بفئات مالية مقطوعة؛ تضاف للأجر الأساسي؛ وفقًا لدرجة التميز: مبلغ 375 للامتياز، و350 جنيها للجيد جدًا، و325 للجيد.

وبخصوص تعديل الأجور، أشار إلى أنه تم رفع قيمة بدل المخاطر من 100 جنيه في 2018 وصلت إلي 400 جنيه في 2021، مشيرًا إلى المادة رقم (80) من لائحة الشركة التي تقضي بإعادة النظر في البدل بحد أدني كل ثلاث سنوات، مؤكدًا أنه سيتم إعادة تقييم بدل المخاطر وإن تطلب الأمر تشكيل لجنة.

ولفت إلى أنه قد تم زيادة بدل الوردية من 10 إلى 20 جنيها، وهو يصرف لعاملي الورادي فقط وليس لجميع العاملين، إضافة إلى أنه قد تم رفع قيمة بدل طبيعة العمل اتساقًا مع ما يقضي به بند رقم (83) من لائحة الشركة والذي ينص علي "أن يكون بدل طبيعة العمل من 50% إلي 60% من الأجر الأساسي حسب طبيعة العمل"، موضحًا أنه قد تم رفع القيمة علي مراحل كل 6 شهور لتصل إلي حد أقصى 3000 جنيه، وأن الشركة في هذا الشأن تلتزم بما تقضي به اللائحة باعتباره حق للعامل وليس منحة، مؤكدًا عدم وجود حد أقصى لهذا البند، حيث يتم الاحتساب وفقًا لنسبة من الأجر الأساسي.

وقررت اللجنة تأجيل نظر الموضوع إلى يوم الأحد الموافق 11/7/2021، مع ضرورة قيام ممثل وزارة البترول بموافاة اللجنة بنسخة معتمدة من لائحة الشركة العالمية لصناعة المواسير، وضرورة حضور رئيس القطاع المالي والإداري للشركة، ونائب رئيس الهيئة العامة للبترول، ورئيس الإدارة المركزية للشركة.