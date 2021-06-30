شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب التجمع: ثورة 30 يونيو حققت معادلة صعبة بإسقاط تنظيم طائفى إرهابى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، إن الهدف الرئيسى لثورة 30 يونيو كان إسقاط جماعة طائفية عنصرية من الحكم بطريقة سليمة بالتظاهر الشعبى، وهذا غير مسبوق في التاريخ لأن النظم المتطرفة العنصرية لا تخرج بطرق سلمية ولكن تخرج من خلال حروب.

وأضاف رئيس حزب التجمع، خلال برنامج مساء DMC، المذاع على قناة DMC، أن ثورة 30 يونيو حققت معادلة صعبة للغاية وهو إسقاط تنظيم طائفى إرهابى متمكن من الحكم بوسائل سلمية شعبية على يد شباب ورجال ونساء الوطن وكافة المواقع الجغرافية.

وأوضح رئيس حزب التجمع، أن الهدف من الثورة تحقق بإسقاط هذا التنظيم الإرهابى وسقوط هذا التنظيم أكد لنا أن هناك إمكانية الحفاظ على سلامة الدولة المصرية موحدة الأرض والشعب بجانب إعادة الاعتبار للشعب المصرى في قدرته على استعادة الدولة المصرية هيبتها ونفوذها الإقليمى والدولى وأصبحت كل الملفات الإقليمية والدولية تمر عبر مصر.