شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة النواب" تناقش طلب إحاطة عن مشكلات مستشفى مرضى الجزام بالخانكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، طلب الإحاطة المقدم من النائب ثروت سويلم، بشأن سوء حالة مستشفى الجزام بالخانكة بمحافظة القليوبية.

وقال النائب ثروت سويلم، إن مستشفى الجزام به 530 مريضا منعزلين تماما عن الحياة، ويتم التعامل معهم بطريقة غير آدمية، مطالبا وزارة الصحة بتشكيل لجنة لتفقد المستشفى والوقوف على حقيقة ما تم نشره فى وسائل الإعلام عن الإهمال الشديد وتعرض المرضى للتعذيب .

كما طالب سويلم، لجنة الصحة بمجلس النواب، بتشكيل لجنة تقصى حقائق وإعداد تقرير كامل عما يحدث داخل مستشفى الجزام، لمواجهة الإهمال الذى يتعرض له المرضى.

وأوصت لجنة الصحة، بضرورة قيام وزارة الصحة بمتابعة سريعة لحالة المرضى والاهتمام بهم .

وطرح النائب ثروت سويلم، خلال الاجتماع مشاكل المنظومة الصحية بالشرقية، خاصة فيما يتعلق بمشكلة الوحدات الصحية والقصور فى الأداء وعدم وجود أى خدمات صحية بالوحدات الصحية، مستشهدا بعدد من الوحدات الصحية المهملة فى مركز أبو حماد بمحافظة الشرقية، مثل "الحلمية - بحطيط -كفر العزازي- الأصلية - العباسة - ميت ردين - تل مفتاح".

وأوضح سويلم، أن مستشفى أبو حماد العام، تحول إلى صرح طبى وتم تخصيص 320 مليون جنيه لتطويره، مطالبا بجدول زمنى لإنهاء المشروع، وانتقد النائب سوء الأوضاع بمستشفى الأحرار والذى يعد أكبر المستشفيات الحكومية بمحافظة الشرقية، مطالبا بزيادة الدعم المادى لتطوير المستشفى.