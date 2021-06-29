الكويت: 1718 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و18 وفاة

محمد الفلاح - الثلاثاء 29 يونيو 2021

سجلت دولة الكويت 1718 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و18 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.



وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية لوكالة الأنباء الكويتية / كونا / إن إجمالي عدد الحالات المسجلة في الكويت ارتفع إلى 354851 ومجموع حالات الوفاة الى 1961.

وأضاف إنه تم أيضا تسجيل 1767 حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 334445 حالة مبينا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 25ر94 في المئة.

وأوضح أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 288 حالة في حين بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها ولا زالت تتلقى الرعاية اللازمة 18445 فيما وصل إجمالي عدد الحالات في أجنحة كوفيد 19 إلى 1004.