عبدالله بن زايد يستقبل وزير خارجية إسرائيل في أول زيارة رسمية للامارات

محمد الفلاح - الثلاثاء 29 يونيو 2021

استقبل الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي يائير لابيد وزير خارجية دولة إسرائيل وذلك في أول زيارة رسمية يقوم بها وزير خارجية إسرائيلي إلى الامارات.



ورحب الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بوزير الخارجية الإسرائيلي والوفد المرافق وبحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية الإماراتية الإسرائيلية في ضوء الاتفاق الابراهيمي للسلام بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل.

كما بحث الجانبان الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وأهمية البناء على اتفاقيات إبراهيم من أجل تحقيق السلام وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أهمية هذه الزيارة التي تفتح آفاقا أرحب لنمو وتطور العلاقات بين البلدين في المجالات كافة يما يحقق المصالح المشتركة لهما ويعود بالخير على شعبيهما.

ووقع الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وئير لابيد وزير خارجية دولة إسرائيل على اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

عقب ذلك أقام الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان مآدبة عشاء تكريماً لمعالي يائير لابيد وزير الخارجية الإسرائيلي والوفد المرافق.