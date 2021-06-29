شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تمدد الحظر الليلي بعد تسجيل إصابات قياسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قررت الحكومة التونسية تمديد ساعات حظر التجول الليلي في مسعى لكسر حلقات العدوى بفيروس كورونا في ظل حصيلة يومية قياسية لإصابات كورونا تخطت لأول مرة 5 آلاف.

وأعلنت رئاسة الحكومة عن تعديل ساعات الحظر لتصبح بدءا من الثامنة ليلا بدلا من الساعة العاشرة ليلا ويستمر حتى الساعة الخامسة صباحا.

كما قررت الحكومة حظر جميع التظاهرات الجماهيرية وتكثيف حملات التطعيم في المناطق الموبوءة وتقليص الحضور في المؤسسات العمومية وفرض قيود على التنقل بين الجهات. كما يتعين على الوافدين إلى البلاد تقديم تحاليل سلبية لكورونا لا تتجاوز مدتها 72 ساعة قبل السفر.

وتشهد تونس موجة هي الأخطر لتفشي فيروس كورونا منذ 2020 مع معدل إصابات ناهز 3500 إصابة خلال أسبوع، واليوم الثلاثاء أحصت وزارة الصحة 106 حالة وفاة و5251 إصابة في أعلى حصيلة يومية على الاطلاق تشهدها البلاد.

وأرجع رئيس الحكومة هشام المشيشي المنحى التصاعدي لوتيرة الاصابات اليومية في وقت سابق، إلى "عدم إلتزام" التونسيين بالإجراءات الوقائية إضافة إلى عدم أخذهم على محمل الجد خطورة الوضعية الوبائية في البلاد.

وحذرت الوزارة من خطر السلالات المتحورة سريعة الانتشار على حياة المواطنين. مع تسجيل إصابات بسلالة "دلتا" الهندية بالخصوص.