شكرا لقرائتكم خبر عن «بايدن» يطلع «الكونجرس» على هجمات سوريا والعراق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بعث الرئيس الأمريكي جو بايدن برسالة إلى رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي ورئيس مجلس الشيوخ المؤقت باتريك ليهي لإطلاعهما على أوامره بشن هجمات على 3 مواقع في سوريا والعراق بالقرب من الحدود بين البلدين.

وجاء في نص الرسالة على الموقع الرسمي للبيت الأبيض: "بناء على توجيهاتي، في 27 يونيو 2021، شنت القوات الأمريكية غارات ضد منشآت في موقعين في سوريا وموقع واحد في العراق بالقرب من الحدود العراقية السورية".

وتابعت الرسالة: "تم استخدام هذه المنشآت من قبل الميليشيات المدعومة من إيران والتي شاركت في سلسلة من الهجمات الجوية بطائرات مسيرة وهجمات صاروخية ضد أفراد ومنشآت الولايات المتحدة في العراق".

وسردت الرسالة عدد من الهجمات خلال الأشهر الأخيرة والتي أدت إلى إصابة وتهديد أرواح أفراد الولايات المتحدة وقوات التحالف، وفقا للرسالة.

وأضافت الرسالة: "لقد تم توجيه الغارات في 27 يونيو من أجل حماية والدفاع عن سلامة أفرادنا، وإضعاف وعرقلة سلسلة الهجمات المستمرة ضد الولايات المتحدة وشركائنا، وردع جمهورية إيران الإسلامية وجماعات الميليشيات المدعومة من إيران عن شن أو دعم المزيد من الهجمات ضد أفراد ومنشآت الولايات المتحدة".