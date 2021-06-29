شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الألماني يسحب آخر جنوده من أفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سحب الجيش الألماني آخر جنوده من أفغانستان، منهيا بذلك مهمته في البلاد، وذلك حسبما قالت مصادر لوكالة الأنباء الألمانية "د. ب.أ" مساء اليوم الثلاثاء.

وغادرت آخر مجموعة من الجنود الألمان العاملين ضمن مهمة "الدعم الحازم" بقيادة حلف شمال الأطلسي (ناتو) معسكرهم في مزار الشريف بواسطة القوات الجوية الألمانية، لتنهي بذلك مهمة بدأت قبل نحو 20 عاما.

وكان على متن الطائرة أيضا جنود قيادة القوات الخاصة الذين تم نقلهم إلى شمال أفغانستان لتأمين المعسكر.

ومن المتوقع وصول الجنود الألمان إلى ألمانيا غدا الأربعاء.