تسجيل أكثر من 12 ألف إصابة جديدة بكورونا في إيران

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الصحة الايرانية، عن تسجيل 9758 إصابة و134 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي، إنه "منذ ظهر أمس الاثنين ولغاية ظهر اليوم الثلاثاء تم تسجيل 12717 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 3 ملايين و192 ألفا و809 إصابات مؤكدة".

واوضحت ان "من بين المصابين الجدد، تم ادخال 1672 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج"، مضيفة أن "3176 شخصا من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة".

ولفت التقرير الى "تعافي مليونين و862 ألفا و261 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن"، مشيراً الى "تسجيل 142 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 84127 حالة وفاة".