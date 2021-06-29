إطلاق صندوق الأمم المتحدة الاستئماني لمكافحة سوء التغذية

وجرى إطلاق الصندوق في فعالية أقيمت، عن بعد، وشارك في استضافتها وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي في الإمارات، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، ووزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان.

وأنشئ صندوق "يونيتلايف" بالتعاون بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للمشاريع الإنتاجية وديوان ولي عهد أبوظبي والحكومة الفرنسية.



ووجه محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتقديم 2.5 مليون دولار منحة لدعم برامج الصندوق، في إطار "مبادرة بلوغ الميل الأخير"، وهي مجموعة من البرامج الصحية العالمية التي يرعاها محمد بن زايد آل نهيان.