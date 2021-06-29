أوكرانيا تصعق السويد بهدف قاتل وتتأهل لربع نهائي يورو 2020

وعلى مستوى النسخة الـ16، فإن دانيلسون هو خامس اللاعبين الذين يتلقون بطاقة حمراء في يورو 2020، وذلك بعد الثنائي الويلزي إيثان أمبادو وهاري ويلسون، بالإضافة للهولندي ماتياس ديج ليخت والبولندي جريزيجورز كريتشوفياك.

وبات دانيلسون أول لاعب سويدي يتلقى بطاقة حمراء مباشرة خلال 24 مباراة خاضها منتخب بلاده في اليورو، كما أصبح رابع لاعب يُطرد في الأشواط الإضافية على مدار تاريخ البطولة، والأول منذ البرتغالي نونو جوميز ضد فرنسا عام 2000.