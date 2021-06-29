الإمارات وإسرائيل تبحثان دعائم الأمن بالمنطقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحثت الإمارات وإسرائيل ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

جاء ذلك خلال استقبال الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي ليائير لابيد وزير خارجية إسرائيل وذلك في أول زيارة رسمية يقوم بها وزير خارجية إسرائيلي إلى الإمارات.



وبحث الجانبان الأوضاع في المنطقة وأهمية البناء على اتفاقيات إبراهيم من أجل تحقيق السلام وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار بالمنطقة.





وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أهمية هذه الزيارة التي تفتح آفاقا أرحب لنمو وتطور العلاقات بين البلدين في المجالات كافة يما يحقق المصالح المشتركة لهما ويعود بالخير على شعبيهما.

وأشار إلى أن الإمارات تستضيف بعد أقل من 100 يوم في شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل معرض إكسبو 2020 دبي الحدث العالمي البارز الذي يشهد مشاركة نحو 195 دولة.

وعبر عن تطلعه لمشاركة إسرائيلية بارزة في هذا التجمع المهم الذي يشكل منصة عالمية لصياغة مستقبل ما بعد جائحة "كوفيد - 19" والمضي قدما في مسار التنمية المستدامة.





ورحب الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بوزير الخارجية الإسرائيلي والوفد المرافق وبحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية الإماراتية الإسرائيلية في ضوء الاتفاق الإبراهيمي للسلام بين الإمارات وإسرائيل.

وأقام الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان مراسم استقبال رسمية لوزير الخارجية الإسرائيلي لدى وصوله إلى ديوان عام الوزارة في أبوظبي وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين من كلا البلدين.





ووقع الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ويائير لابيد على اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري بين الإمارات وإسرائيل.

وعقب ذلك أقام الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان مأدبة عشاء تكريماً لوزير الخارجية الإسرائيلي والوفد المرافق.

حضر اللقاء علي سعيد مطر النيادي مفوض الجمارك رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك وخالد عبدالله بالهول وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي ومحمد محمود آل خاجة سفير الإمارات لدى إسرائيل وعدد من المسؤولين من الجانبين.