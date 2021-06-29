هولندا تتهم روسيا بالإقدام على تصرف "خطير" في البحر الأسود

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت هولندا لإن طائرات حربية روسية تصرفت على نحو "خطير" إزاء سفينة حربية تابعة لها في البحر الأسود الأسبوع الماضي.

والسفينة المعنية بالحادث المشار إليه ووقع الخميس هي الفرقاطة "إيفرتسن" وهي ضمن المجموعة البحرية الجوية للمدمرة البريطانية "إتش إم إس دفندر".



وتعرضت هذه السفينة وفق موسكو لطلقات تحذيرية روسية الأربعاء لانتهاكها مياهها الإقليمية قبالة شبه جزيرة القرم التي ضمتها.

وقالت وزارة الدفاع الهولندية، الثلاثاء، إن الطائرات الروسية "ضايقت على نحو مستمر" الفرقاطة مدة خمس ساعات أثناء تواجدها جنوب شرق شبه جزيرة القرم.

وأضافت الوزارة في بيان أن الطائرات "كانت تحلق بشكل خطير على ارتفاع منخفض وتقترب كثيرًا وتتظاهر بشن هجمات".

ولفتت إلى أن الطائرات كانت تحمل "قنابل وما يسمى صواريخ جو أرض"، موضحة أنه "بعد ساعات من الترهيب، تم تسجيل أعطال في أجهزة إيفرتسن الإلكترونية".

واستنكر وزير الدفاع الهولندي أنك بيليفيلد شوتين ما وصفه بأنه أفعال "غير مسؤولة" وأكد أن هولندا "ستثير الأمر مع روسيا".

وقال "إن سفينة إيفرتسن لها كل الحق في الإبحار في هذه المنطقة. لا شيء يبرر هذا النوع من العمل العدواني الذي يزيد أيضًا بدون داعٍ من مخاطر وقوع حادث".

وردا على هذه الاتهامات قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء إن طائراتنا المقاتلة والقاذفة اقتربت "بشكل آمن" من سفينة حربية هولندية في البحر الأسود.

وأضافت أن عبور طائراتنا بالقرب من السفينة الحربية الهولندية في البحر الأسود يتماشى مع القوانين الدولية ذات الصلة.

ويعود تاريخ آخر حادثة في البحر الأسود إلى اليوم السابق للحادث الذي دانته هولندا.



ووفقًا لروسيا دخلت المدمرة البريطانية دفندر المياه قبالة شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو عام 2014 و"تلقت تحذيرًا من استخدام الأسلحة في حالة انتهاك الحدود الروسية".

وبما أن السفينة البريطانية "لم تستجب للتحذير"، بحسب وزارة الدفاع الروسية، أطلقت "سفينة دورية حدودية" روسية "طلقات تحذيرية" ونفذت طائرة من طراز سوخوي-24إم "قصفًا احترازيًا على طول مسار المدمرة".

ونفت لندن ذلك، مشيرة إلى "مناورات إطلاق نار روسية" وإلى أن سفينتها لم تفعل سوى أنها "عبرت المياه الإقليمية الأوكرانية".

في هذا السياق من التوتر، بدأت أوكرانيا والولايات المتحدة الإثنين مناورات عسكرية مشتركة في البحر الأسود في إطار التعاون الغربي مع كييف.