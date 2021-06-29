تسجيل 35 وفاة و6558 إصابة جديدة بكورونا بالعراق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

ذكر تقرير لوزارة الصحة والبيئة في العراق الثلاثاء، أنه تم تسجيل 35 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية في جراء الإصابة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 17 ألفاً و 156 وفاة.



وأوضح تقرير يومي للوزارة أنه تم تسجيل 6558 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع العدد الكلي للإصابات في العراق إلى مليون و338 ألفاً و604 إصابة جديدة.

وأضاف أنه تم تسجيل شفاء 5055 حالة ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى مليون و240 ألفاً و978 حالة.

وأشار التقرير إلى أن المستشفيات أجرت خلال الساعات الـ24 الماضية 49 ألفاً و449 فحصا مخبرياً لمواطنين للتحقق من الإصابة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الذين خضعوا للفحص المختبري إلى 11 مليوناً و 671 ألفاً و869.

وأوضح تقرير وزارة الصحة والبيئة أن العدد الكلي للذين تم تطعيمهم باللقاح المضاد لفيروس كورونا وصل إلى 879 ألفاً و187 شخصاً.