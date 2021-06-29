شكرا لقرائتكم خبر عن محمود القط نائب التنسيقية متحدثا رئيسيا بندوة "إنجازات الوطن فى سبع سنوات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك النائب محمود القط عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأمين سر لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، في الندوة التى ينظمها الاتحاد العام للمصريين في الخارج بعنوان "إنجازات الوطن في سبع سنوات"، والتى يشارك فيها رؤساء وأعضاء الجاليات المصرية من الاتحاد العام للمصريين في الخارج، وذلك فى إطار التواصل الدائم مع كافة الجاليات المصرية في الخارج وتوطيد أطر التواصل الدائم والتعاون معها، تعقد الندوة عبر تقنية زووم، الساعة السادسة مساء غدا الأربعاء.

وكانت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قد أعلنت من قبل عن تنظيم غرفة نقاشية عبر تطبيق (كلوب هاوس) غدا الأربعاء الساعة السابعة مساء، وذلك بالتزامن مع احتفالات الشعب المصري بالذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو.

ومن المقرر أن تناقش الغرفة ذكريات قيام الثورة وما تبعها من قرارات حافظت على هوية الدولة المصرية، وقضت على العصر الظلامي لجماعة الإخوان الإرهابية، بالإضافة إلى مناقشة ما تحقق من إنجازات على كافة المستويات سياسيا وأمنيا واقتصاديا.

يشارك في الغرفة النقاشية الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية وعماد الدين حسين عضو مجلس الشيوخ ورئيس تحرير جريدة الشروق ومحمد منصور الباحث ببرنامج الأمن وقضايا الدفاع في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية والنائب محمود بدر عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين والنائب علاء عصام عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، ويدير اللقاء النائبة أميرة العادلي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والإعلامي أحمد عبدالصمد عضو تنسيقية شباب الأحزاب.