شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب الوفد: الشعب المصرى صنع المعجزات تحت قيادة الرئيس السيسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، أن مصر كانت على شفا فوضى قبل ثورة 30 يونيو وحرب أهلية لتسقط بسقوطها الدول المجاورة، ولكن بإرادة الشعب المصرى العظيم في 30 يونيو حدث مشهد لا يتكرر فى تاريخ الأمة، ويجب الاحتفال به كل عام.

جاء ذلك خلال حفل الحزب الذى نظمه برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس الحزب، وكيل أول مجلس الشيوخ، للاحتفال بمرور 8 سنوات على ثورة 30 يونيو، بحضور كبار الشخصيات العامة ورجال الدولة والإعلام، وممثلو الأحزاب، وأعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد، وأعضاء الهيئة البرلمانية بمجلسى الشيوخ والنواب، وقيادات وأعضاء حزب الوفد، ويقدمه الإعلامى محمد علوى.

ولفت أبو شقة إلى أنه كان مخططًا لسقوط مصر في ذات المستنقع الذى سقطت فيه دول مجاورة، مشيرًا إلى وصول احتياطى مصر النقدى إلى 45 مليار دولار فى 30 يونيو 2021 بعد أن كان 36 مليار فى يناير 2011.

وأكد أبو شقة أن ثورة 30 يونيو أثبتت أن إرادة المصريين لا تقهر، وأن الشعب المصرى إذا وجد قيادة وطنية وزعيما وطنيا مخلصا يصنعون المعجزات، مشيرا إلى ما فعله الرئيس عبد الفتاح السيسى من إنجازات عظيمة خلال 7 سنوات منذ توليه رئاسة الجمهورية، أهمها بناء دولة ديمقراطية عصرية حديثة يتحقق فيها الاستقرار السياسى والاجتماعى والأمنى والاقتصادى.

ونوه أبو شقة إلى حرص الرئيس السيسى على صحة الشعب المصرى والمرأة المصرية فأطلق حملة 100 مليون صحة، وحملة الكشف عن سرطان الثدى، وأنشأ مدينة الدواء، التى تستهدف تحقيق ضبط سوق الدواء وسد الاحتياجات الدوائية والسعى لتصنيع الدواء وفق أحدث أساليب التكنولوجيا الحديثة، والتصدى لجائحة كورونا، وتقديم رعاية صحية مجانًا.

وأضاف أبو شقة أن الرئيس السيسى اهتم بالشباب والمرأة بشكل غير مسبوق، واهتم بالرياضة، وتطوير التعليم، والتطور الزراعى، والاستزراع السمكى العملاق، والمشروعات البترولية، وتطوير العشوائيات، وتكافل وكرامة، وإنشاء شبكة طرق، ومدن جديدة، والمتحف المصرى الكبير ومتحف الحضارات والعاصمة الإدارية الجديدة، وأكبر احتياطي نقدى فى التاريخ.