شكرا لقرائتكم خبر عن توصية برلمانية بعدم استخدام غاز النيتروز فى المستشفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم الثلاثاء، طلب إحاطة مقدم من النائب باسم حجازى، بشأن عدم تنفيذ قرار وزير الصحة والسكان الأسبق بوقف استخدام غاز النيتروز بالمستشفيات نظراً لخطورته.

وأكد النائب باسم حجازى عضو لجنة الصحة، إهدار ما يقرب من ربع مليار جنيه سنويا فى إنشاء خطوط لغاز النيتروز لمستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية والتعليمية، رغم عدم استخدام تلك الخطوط بعد قرار وزير الصحة الأسبق حاتم الجبلى بتاريخ 31 اكتوبر 2008، بوقف استخدام غاز النيتروز بالمستشفيات.

وأضاف حجازى خلال الاجتماع، أنه تقدم بطلب إحاطة لوقف إهدار المال العام فى إنشاء شبكات غاز النيتروز، لعدم استخدامه فعليا، بحضور المهندس خالد عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للمشروعات بوزارة الصحة، وأن مصنع النيتروز تم إغلاقه فى مصر وإنشاء شبكات الغاز، ورغم عدم استخدامه يكلف الدولة 2.5 مليون جنيه، تكلفه اضافية فى المستشفى الواحد، مشيرا إلى أنه يتم التعاقد على صيانة تلك الشبكات التى لا تعمل.

وأوصت لجنة الصحة بمجلس النواب بتفعيل قرار وزير الصحة الأسبق وعدم إنشاء شبكات غاز النيتروز أو إلغاء القرار سالف الذكر واستخدام الغاز.