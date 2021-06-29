تدريبات عسكرية للقوات الروسية قبالة سواحل سوريا

محمد اسماعيل - القاهرة - روسيا - (أ ش أ)

نفذت قوات وزارة الدفاع الروسية -خلال التدريبات التي تجريها في البحر الأبيض المتوسط قبالة سواحل سوريا- مناورات تكتيكية خاصة بتنفيذ عمليات استطلاع للأوضاع فوق وتحت البحر.

وذكرت الوزارة في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أن المناورات تمت بمشاركة مقاتلات من طرازي "سو-34" و"سو-35"، وطائرة مضادة للسفن من نوع "إل-38"، ومروحية مضادة للسفن من نوع "كا-27".

وتنفذ روسيا منذ يوم 25 يونيو الجاري في مياه البحر الأبيض المتوسط تدريبات عسكرية حيث تجري القوات البحرية والقوات الجوية الفضائية مهمات تدريبية قتالية لضمان أمن قاعدة حميميم الجوية ومركز طرطوس للإمداد المادي التقني.