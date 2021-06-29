ابن فرحان يناقش مع بلينكن ولودريان القضايا الإقليمية

التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن والفرنسي جان إيف لودريان، وبحثوا أبرز القضايا الإقليمية والدولية، وجرى خلال اللقاء استعراض أبرز المواضيع المطروحة في اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين، وفق ما نشرت صفحة وزارة الخارجية السعودية على «تويتر».

كما ناقش اللقاء بحث تعزيز التنسيق بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة وفرنسا في كافة الملفات ذات الاهتمام المشترك، وأهمية دعمها في شتى المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأشارت الخارجية، في وقت سابق أمس، إلى أن وزير الخارجية بحث مع نظيره الأمريكي وقف تمويل إيران لميليشيا الحوثي في اليمن والتنظيمات الإرهابية التي تهدد السلم والأمن الدوليين، كما بحث الجانبان، على هامش اجتماع وزراء الخارجية والتنمية لدول مجموعة العشرين، تعزيز التنسيق المشترك بين البلدين لوقف التدخلات الإيرانية في المنطقة.