12 شاحنة محملة بمساعدات سعودية تدخل اليمن

تأهيل الأطفال المجندين
وقدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خدماته للمستفيدين ضمن مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين في محافظة مأرب، بنسخته الثانية بالمرحلة الثالثة عشرة خلال الفترة من 19 حتى 25 يونيو 2021.
وقدمت 4 جلسات فردية و6 أنشطة في عيادة التأهيل النفسي، و13 جلسة فردية و8 أنشطة في عيادة الإرشاد النفسي، وجلسة فردية واحدة و6 أنشطة في عيادة التأهيل الاجتماعي، كما نفذ 46 نشاطًا في مجال التأهيل الرياضي والثقافي، و36 حصة دراسية في مجال الاستلحاق التعليمي، وزيارة للطبيب المعالج، وإجراء زيارة ترفيهية لحديقة مأرب لاند.
ويأتي ذلك امتدادًا للمشاريع الإنسانية النوعية التي ينفذها مركز الملك سلمان للإغاثة بهدف إعادة تأهيل الأطفال الذين جندتهم الميليشيات الحوثية وزجت بهم دروعًا بشرية في صراعها المسلح.
مساعدات لحضرموت
ووزع المركز 20 طنًا و437 كيلو غرامًا من السلال الغذائية للنازحين والأسر الأكثر احتياجًا في مديريتي تريم والشحر بمحافظة حضر موت اليمنية، استفاد منها 1,337 فردًا. كما واصل فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، تدريب الكوادر الصحية في عموم المحافظات اليمنية على البروتوكول العلاجي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).
وجرى أمس تقديم دورة تدريبية في محافظة عدن استهدفت 40 مستفيدا من الكادر الطبي وتستمر لمدة خمسة أيام، حيث تهدف إلى رفع القدرات الطبية للمستفيدين وتحسين الأداء الخدمي الصحي في مواجهة الوباء.
وأشاد وكيل وزارة الصحة لقطاع الرعاية الصحية الأولية في اليمن الدكتور علي الوليدي بجهود مركز الملك سلمان للإغاثة ودعمه الكبير للقطاع الصحي في اليمن خصوصا في ظل جائحة كورونا، مؤكدا أن تدريب الكادر الطبي يمثل أهمية بالغة لمواجهة أي موجات قادمة من الفيروس.
يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة نفذ العديد من الدورات التدريبية للكوادر الصحية بمراكز العزل في اليمن، كما قدم الأدوية والمعدات الطبية والمستلزمات الوقائية، في إطار مساندة المملكة للجهود الدولية لمكافحة فيروس كورونا.
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