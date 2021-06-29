الأقمار تكشف تطورات سد النهضة

كشفت مجموعة من الصور عبر الأقمار الصناعية، نشرها عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، ارتفاع منسوب بحيرة سد النهضة الإثيوبي.

وأوضح «شراقي» أن الصور أظهرت ارتفاع منسوب البحيرة 565 مترا، أى بنحو نصف متر عن الأسبوع الماضي، وأن كميات مياه الأمطار والتصريف من بحيرة «تانا» التي تصل إلى سد النهضة حاليا تقدر بنحو 150 مليون متر مكعب، يمر منها عبر فتحتي السد نحو 50 - 60 مليون متر مكعب، ويحجز الباقى نتيجة رفع خرسانة الممر الأوسط.

وأشار إلى أن إيراد الأمطار سوف يزداد تدريجيا إلى السد، إلى أن يصل إلى أكثر من 600 مليون متر مكعب يوميا فى أغسطس.

وأوضح «شراقي»: «تظهر حواف البحيرة باللون الفاتح نتيجة تراجع المياه بعد فتح البوابتين في منتصف أبريل الماضى، وبدأت تضيق في بعض المناطق مثل التي بداخل المستطيل الأبيض هذا الأسبوع».

ونوه بأنه «سوف يتعدى منسوب البحيرة ما وصل إليه العام الماضي في بداية الأسبوع القادم، ليبدأ التخزين الحقيقي لهذا العام، وإن انخفضت كميته من 13.5 مليار إلى أقل من 4 مليارات متر مكعب، إلا أنه يظل مرفوضا من قِبل مصر والسودان، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة عن طريق مجلس الأمن».