قُتل أربعة جنود نيجيريين جراء هجوم مسلح على قاعدة في شمال شرقي البلاد، قرب الحدود مع الكاميرون.

وأوضح مصدران عسكريان، أن مقاتلين في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية «داعش» في غرب إفريقيا، قدموا على متن شاحنات مجهزة بمدافع رشاشة حاولوا الاستيلاء على القاعدة الواقعة في بانكي في ولاية بورنو، مما أدى إلى مقتل 4 جنود نيجيريين.

وأضافت ذات المصادر أن القوات الأمنية تمكنت من القضاء على 20 مسلحا من عناصر تنظيم داعش الإرهابي.