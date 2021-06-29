الرئيس الفلبيني ينتقد بطل ملاكمة

وقال دوتيرتي، إن باكياو «يلعب سياسة» قبل الانتخابات المقررة العام المقبل.
وفي خطاب متلفز، تحدى دوتيرتي باكياو، العضو الحالي في مجلس الشيوخ، أن يأتي بقائمة بالهيئات الحكومية الفاسدة.
وقال الرئيس: «إذا لم تفعل ذلك، سأشن حملة ضدك لأنك لا تقوم بواجبك... افعل ذلك لأنه إذا لم يكن الأمر كذلك، سأقول للشعب فقط، لا تصوتوا لباكياو لأنه كاذب».
وقال الملاكم: «معذرة رئيسي العزيز، لكنني لست كاذبا... لقد ارتكبت أخطاء في حياتي قمت بتصحيحها ولكني متأكد من أمرين: أنا لست فاسدا، أو كاذبا».
وأشار باكياو إلى أنه في إطار التحقيق بشأن الفساد داخل الحكومة، ينبغي على السلطات أن تبدأ بوزارة الصحة لفحص كيف تم استخدام الأموال لمواجهة كورونا.
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