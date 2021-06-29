مباحثات سعودية أميركية حول التنسيق لوقف التدخلات الإيرانية

ابوظبي - سيف اليزيد - الرياض (وكالات)

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ونظيره الأميركي أنتوني بلينكن، أمس، تعزيز التنسيق المشترك بين البلدين لوقف التدخلات الإيرانية التخريبية في المنطقة، ووقف تمويل إيران لميليشيا «الحوثي» الإرهابية في اليمن، والجماعات الإرهابية المتطرفة التي تهدد السلم والأمن الدوليين.

والتقى الوزيران على هامش اجتماع وزراء الخارجية والتنمية لدول مجموعة العشرين في مدينة ماتيرا الإيطالية.

ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية «واس»، استعرض الوزيران، خلال اللقاء، أوجه الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وبحثا سبل دعمها وتعزيزها في شتى المجالات بما يخدم المصالح المشتركة.

وتطرقا أيضاً إلى أبرز المواضيع المطروحة في اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين.