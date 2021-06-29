حاكم دبي: الإمارات نحو مستقبل اقتصادي متجدد ومزدهر وراسخ

محمد الفلاح - الثلاثاء 29 يونيو 2021

قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إن الإمارات نحو مستقبل اقتصادي متجدد ومزدهر وراسخ .



وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"،خلال اجتماعي اليوم مع أعضاء مجلس إدارة غرف دبي بعد أن أعدنا هيكلتها وتقسيمها لثلاث غرف .. محلية.. وعالمية.. ورقمية.. رسالتي للجميع.. الاقتصاد أولويتنا.. وأنتم شركاؤنا.. ويدنا بيدكم سنأخذ الإمارات نحو مستقبل اقتصادي متجدد ومزدهر وراسخ.

وأكد " الاقتصاد العالمي شهد تغيراً هائلاً.. ودبي تطورت وحققت قفزات كبيرة.. ونحن اليوم عاصمة عالمية للاقتصاد"

وأضاف"اليوم نحن نفكر للخمسين سنة القادمة.. نفكر للأجيال القادمة، هذا واجبنا كلنا".

وختم قائلا "هدفنا أن تكون دبي عاصمة الاقتصاد الأولى في العالم".

ويوم السبت الماضي،اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم هيكلة غرف تجارة دبي.

وقال "اعتمدنا هيكلة غرف تجارة دبي.. 3 غرف.. للتجارة، وللاقتصاد الرقمي، وللتجارة العالمية.. نموذج جديد نهدف من خلاله للاستفادة من غرفة دبي -أحد أكبر غرف التجارة العالمية والتي تضم 245 ألف عضو- كذراع تنموية رئيسية لدبي.. وتعزيز مكانة دبي كعاصمة للمال والأعمال".

وأضاف "اعتمدت اليوم مجلس إدارة غرف دبي والذي سيشرف على الغرف الثلاث.. والذي سيضع رؤية موحدة للغرف ويعمل على ضمان التنسيق والتكامل ويقترح المبادرات الكبرى لتحقيق قفزات تنموية اقتصادية للإمارة في سعيها لخلق بيئة استثمارية هي الأفضل عالميا والأسرع تطوراً ونمواً".

وتشمل مهام غرفة دبي للاقتصاد الرقمي تحويل دبي إلى مركز عالمي للاقتصاد الرقمي؛ وجذب الاستثمارات الدولية في قطاعات التجارة والصناعة الرقمية.

كما تهدف إلى استقطاب رجال الأعمال والشركات والمواهب العالمية في مجال التكنولوجيا المتقدمة وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لهم؛ وتسريع الجهود لخلق أفضل بنية تحتية رقمية في الإمارة وبناء القدرات والكوادر القيادية في هذا المجال.

وتهدف الهيكلة الجديدة للغرف إلى تعزيز موقع دبي بوصفها مركز المال والأعمال الأسرع نمواً والأكثر استقراراً في المنطقة، وعاصمة الاقتصاد الأولى إقليمياً، التي تقود الحراك الاقتصادي في شتى المجالات، بما يسهم في تعزيز تنافسيتها عالمياً، كبيئة جاذبة للاستثمارات، وذات فرص اقتصادية لا نهائية.

ومن شأن الهيكلة الجديدة لغرفة تجارة دبي، وتوزيع نطاق مهامها وأدوارها ضمن ثلاث غرف العمل على حشد الجهود وتوجيهها في إطار تخصص كل غرفة، بما يسهم في تعزيز أداء الغرف وتوجيه طاقاتها بفعالية وكفاءة، للعمل على ترسيخ تنافسية دبي الاقتصادية، وتعزيز موقعها كمركز اقتصادي عالمي، وبيئة مرنة مفتوحة على الابتكار والتطوير واجتذاب المواهب والخبرات والاستثمارات من كل أنحاء العالم.