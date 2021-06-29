شكرا لقرائتكم خبر عن غرق سفينة على متنها 56 راكباً في إندونيسيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

شهدت سواحل إندونيسيا، اليوم الثلاثاء، غرق سفينة ركاب كان على متنها أكثر من 50 شخصا، حيث وقع الحادث بالقرب من جزيرة بالي بجنوب إندونيسيا، بينما أطلقت السلطات عمليات الإنقاذ.

وأوضح مدير عمليات البحث والإنقاذ في محافظة يافا الشرقية، وايان سوياتنا، أن الحادث وقع في مياه مضيق بالي، وقد شرعت السلطات المحلية فورا في عمليات الإجلاء.

في سياق متصل، أكدت الشرطة أن السفينة كان على متنها 41 راكبا، إضافة إلى طاقم مكون من 15 فردا.

وأضافت الشرطة أن فرق الإنقاذ عثرت حتى الآن على 4 ركاب متوفين بالحادث، وقد تم نقل جثامينهم إلى المستشفى.

وذكرت وسائل إعلام إندونيسية أن فرق الإنقاذ نقلت حتى الآن 23 شخصا من ركاب السفينة إلى الساحل.