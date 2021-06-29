إبعاد عارض أزياء من الإمارات بسبب تعاطيه الحشيش في بث مباشر

29 يونيو , 2021

ضبطت شرطة دبي عارض أزياء مقيم، يقدم نفسه كمواطن إماراتي، ويحظى بشهرة واسعة على موقع انستغرام، لإقدامه على تدخين سيجارة مخدرات في بث مباشر عبر أحد حساباته على "التواصل الاجتماعي".

وقال مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، اللواء خليل المنصوري، إن رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات يتابعون مستجدات الفضاء الرقمي على مدار الساعة، مشيرا إلى أن هذا الشاب المشهور لم يكن يتوقع أن تكون متابعة شرطة دبي لمجريات ومستجدات الفضاء الرقمي بهذه الدقة.

وأضاف في تصريح للصحفيين اليوم الثلاثاء:أن حب الشهرة السريعة على مواقع التواصل الاجتماعي، دفعت الشاب إلى التباهي والتفاخر بسلوك مُدمر ومُجرم وهو تعاطي الحشيش عبر أحد حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، دون أدنى شعور بالمسؤولية أو احترام القوانين، مشيرا إلى أنه تم القبض عليه وصدر قرار بإبعاده عن الإمارات.