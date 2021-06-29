التربية تتحدث عن العام الدراسي المقبل

بغداد - ياسين صفوان - أكدت وزارة التربية، الثلاثاء، وجود خطة عمل بشأن العام الدراسي المقبل عالجت فيها احتمالات الدوام الحضوري والإلكتروني.

وقال الوكيل العلمي في الوزارة عادل ناجح البصيصي خلال ورشة عقدها البنك الدولي "الكترونيا"، إن "وزارة التربية وضعت برامج طموحة تمثلت بالتعليم الإلكتروني والكتاب الرقمي التفاعلي التي تعمل عليها الوزارة بجدية".

وأضاف أن "هناك خطة عمل عالجت فيها احتمالات الدوام الحضوري والإلكتروني في ظل استمرار جائحة كورونا".

وكان وكيل وزير التربية فلاح القيسي كشف، قبل أيام، عن خطة لتكثيف الدروس والدوام في العام الدراسي المقبل، فيما أكد أنه من المخطط أن يبدأ العام الدراسي الجديد في تشرين الثاني المقبل".