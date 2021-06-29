العراق.. الأمن يحبط محاولة تفجير أبراج الكهرباء في ديالى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أحبطت قوات الأمن العراقية، مساء اليوم الثلاثاء، محاولة استهداف أبراج لنقل الطاقة الكهربائية في منطقة حلوان وسيدي جابر في محافظة ديالى.



من خلال المتابعة المستمرة وتكثيف الجهود الميدانية، ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، تمكنت القوات الأمنية في قيادة عمليات ديالى بالتنسيق مع شرطة جلولاء، من احباط محاولة استهداف أبراج نقل الطاقة الكهربائية في منطقة حلوان وسيد جابر التابعة لناحية جلولاء في قضاء خانقين.

وذكر أن القوات الأمنية ضبطت عبوات ناسفة كانت قريبة عن هذه الأبراج كانت عناصر إرهابية قد وضعتها في هذه المنطقة، بهدف الأضرار بالمنظومة الكهربائية.

وبحسب رسول تمكن قسم مكافحة المتفجرات في شرطة ديالى من معالجتها دون أي حوادث أو أضرار.