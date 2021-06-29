شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة النواب" توصى بتشديد الإجراءات الاحترازية بمعرض القاهرة الدولى للكتاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم الثلاثاء، طلب الإحاطة المقدم من النالبة إيرين سعيد عضو اللجنة، بشأن الإجراءات الاحترازية الخاصة بمعرض الكتاب الدولى.

وقالت مقدمة طلب الإحاطة، إن إقامة الدورة الـ25 لمعرض القاهرة الدولى للكتاب والمقرر عقدها بمركز مصر للمعارض الدولية خلال الفترة من 30 يونيو حتى 15 يوليو الحالى، والتى بدأ الناشرون المشاركون فيه بشحن إصداراتهم من الجمعة الموافق 25/6/2021، وتجهيز أجنحتهم الخاصة للعرض، استعدادا لاستقبال الجمهور بدءا من يوم الخميس، تحتاج إلى التأكيد على الإجراءات الاحترازية وتطبيقها.

وأوضحت أن المعرض يضم حوالى 1218 ناشرا عربيا وأجنبيا من 25 دولة من أربع قارات، ومن المقرر أن تقام على قاعات تضم 756 جناحا، ومواعيد عمله من العاشرة صباحا حتى العاشرة مساء، ويشترك فيها حوالى 162 دارا للنشر ب 162 مندوبا عنها .

وطالبت عضو لجنة الصحة، بتوضيح الإجراءات الاحترازية التى اتخذها القائمون على تجهيز المعرض وعلى رأسها، وزارة الصحة واللجنة الإدارية العليا لمعرض الكتاب، ممثلة من وزارة الثقافة، وهل تم تطعيم مندوبى دور النشر؟ وهل تم عمل تحليل للمشاركين الأساسين والمتواجدين بصفة أساسية؟

وأوصت لجنة الصحة فى نهاية احتماعها، بضرورة وجود شهادة معتمدة بإجراء الناشر ومندوبه على شهادة تحليل لفيروس كورونا، وأن تقوم وزارة الصحة بتلقيح جميع مندوبى الناشرين بمعرض القاهرة الدولى للكتاب.