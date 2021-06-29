شكرا لقرائتكم خبر عن "اقتصادية النواب" تناقش طلبى إحاطة بشأن مخازن سيارات ذوى الاحتياجات الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور أحمد سمير، رئيس اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد فرغلي،

بشأن عدم استفادة شركات قطاع الأعمال العام بصفة عامة، والشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية والمستلزمات الطبية بصفة خاصة من مبادرة البنك المركزي بمساعدة شركات القطاع الخاص بقروض ميسرة منخفضة الفائدة، نظرًا لأهمية تدعيم شركات قطاع الأعمال لما تمثله من إضافة قوية للاقتصاد الوطني والصناعة القومية.

واستمعت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب لممثل البنك المركزي المصري، خلال الاجتماع، والذي أكد أنه سيتم دراسة الطلب، والرد علي اللجنة.

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد فرغلي، وكيل اللجنة، والنائب عن محافظة بورسعيد، بشأن مخازن سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة بالمنطقة الحرة العامة، حيث أوضح أن (تراخيصها قائمة منذ أكثر من 20 سنة)، حيث يبلغ عدد المخازن بالمنطقة حوالي 12 مخزن تحت مظلة هيئة الاستثمار وتبلغ مساحتها حوالي 30000 متر.

وطالب النائب أحمد فرغلي، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية، ومقدم طلب الإحاطة، أن يتم الرد علي الطلب كتابة وإرسال الرد للجنة، وعقد جلسة استماع لهيئة الاستثمار بشأن عدد من الملفات.