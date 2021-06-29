شكرا لقرائتكم خبر عن توصية برلمانية بالتنسيق والتعاون بين أكاديمية البحث العلمى وجهاز تنمية المشروعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، رئيس اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد بهاء شلبي، حول دور مكاتب نقل وتسويق التكنولوجيا التابع لأكاديمية البحث العلمي، والمنوط به دعم الاحتياجات البحثية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقال النائب أحمد بهاء شلبي، مقدم طلب الإحاطة، إن البحث العلمي في مصر كان يواجه مشكلات في الماضي، ولكن دعم الدولة لموازنة التعليم أزال هذه الأزمات المتراكمة، فلابد من أن يتواكب مع الأمر، نشاط ملحوظ لمؤسسات البحث العلمي، وهو ما لم يحدث في الحالة التي نحن بصددها.

وأضاف: "مكاتب تسويق التكنولوجيا، لا أحد يعرف عنها شئ، سواء في الشارع، الجامعات، أو القطاع الصناعي، والشركات، والموقع الخاص بها لا يتم تحديثه".

وتابع شلبي: "هذه المكاتب تم تأسيسها في 2015، لديها 50 فرعا ولها ميزانية محترمة، ولا تقوم بأي نشاط، ولابد من معرفة مخططها في 2021، والميزانية المخصصة، والعمل علي تفادي ما تعانيه".

وشدد شلبي علي أن وجود 50 فرعا لمكاتب تسويق التكنولوجيا علي مدار 7 سنوات دون جدوي، إهدار للمال العام، ولابد من وقفة جادة، في محاولة للاستفادة منها وحل مشاكلها.

وأكد ممثل جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، علي أن الجهاز داعم للمشروعات القائمة علي الابتكار وريادة الأعمال، ويقوم بتخفيض رسوم التسجيل، في رعاية واضحة منه للإبداع والابتكار، موضحا أن الفترة الحالية ستشهد تعاون مع أكاديمية البحث العلمي في هذا الصدد.

ولفت النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلي أهمية تعاون أكاديمية البحث العلمي، وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعمل بروتوكول أو اتفاقية ملزمة لتفادي المشكلات القائمة، وإيجاد إليه تنسيق حتي يستفيد الشباب من توجهات الدولة نحو دعم المشروعات الصغيرة.

وعلق الدكتور عمرو فاروق، نائب رئيس أكاديمية البحث العلمى، علي طلب الإحاطة، قائلا: "مكاتب تسويق التكنولوجيا بالأكاديمية تعمل بنشاط، وقدمنا أكثر من 2014 دورة تدريبية، و14ملكية فكرية لعدد من الجامعات ومراكز الأبحاث، وأيضا 70 منحة من المنظمة العالمية للملكية الفكرية، والتي تنظم الآن أون لاين".

وأوضح نائب رئيس أكاديمية البحث العلمي، أن تسويق التكنولوجيا ثقافة متراكمة، والأكاديمية تمول مشروعات التخرج للشباب، وأن مكاتب تسويق التكنولوجيا هي الوعاء الأكبر لكل هذا الجهد.

وأكد نائب رئيس أكاديمية البحث العلمى، علي أن الأكاديمية، تحتاج إلي زيادة التعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في دعم مكاتب تسويق التكنولوجيا.

وانتقد النائب محمد كمال مرعي، رئيس اللجنة، عدم وجود تعاون بين جهاز المشروعات وأكاديمية البحث العلمي قائلا: "يبدو أن الجهاز والأكاديمية يعملان في جزر منعزلة، ولن نسمح بذلك".

وأكد النائب أحمد بهاء شلبي، أن مكاتب التسويق التابعة لأكاديمية البحث العلمي، لا تعرف مجتمع الأعمال ولا تتواصل مع الشركات وأصحاب المصانع، وهو أمر صعب رغم مرور 7 سنوات علي تأسيسها.

ورد الدكتور عمرو فاروق، نائب رئيس أكاديمية البحث العلمي، علي كلمة النائب، قائلا :" لدينا 39 عقد تسويق ورصدنا 700 تحدي لمجتمع الصناعة".

وأوصت اللجنة، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأكاديمية البحث العلمي، بعمل بروتوكول تعاون، حتي يتسني للجنة مراقبة مدي جدية التعاون في دعم المشروعات الصغيرة، علي أن يكون البروتوكول جاهز أمام اللجنة خلال 10 أيام.