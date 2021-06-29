شكرا لقرائتكم خبر عن نقل النواب: "حياة كريمة" مشروع خدمى شامل أحدث نقلة نوعية بمختلف القرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن اللجنة حريصة على الوصول لحلول إيجابية لإنهاء مشاكل المواطنين، مؤكدا أن القيادة السياسية حريصة كل الحرص على إنهاء مشاكل المواطنين.

وأضاف عابد، خلال اجتماع اللجنة اليوم: "حياة كريمة أحدثت تغيير شامل فى القرى المصرية، وهو المشروع الخدمي الشامل الذي أحدث نقلة نوعية في حياة أهالينا بالقرى".

هذا وأرجأت اللجنة مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب رزق راغب ضيف الله، بشأن تدهور حالة طريق أم زغيو بحي العجمي بمحافظة الإسكندرية لحين حضور ممثل من وزارة الإسكان.

وطالب عابد، وزارة التخطيط بضرورة إدراج طريق أم زغيو فى خطة العام الحالي، حيث إن الطريق له بعد استراتيجي حيث يربط بين عدة طرق هامة سواء الطريق الصحراوي والطريق الساحلي.

كما ناقشت اللجنة خلال اجتماعها اليوم، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد بهجت، بشأن عدم البدء في تنفيذ طريق الرياينة بمركز أرمنت إلى نجع حمادي بطول 24 كم اختصاراً للطريق الآخر بطول 145 كم.

وأكد النائب محمد بهجت أن الطريق يخدم مركز أرمنت ومركز إسنا وقد عاينت هيئة الطرق بمحافظة قنا منذ 2012 ومعاينة اخرى من المحافظة ولم يتم عمل شيء في الطريق.

ومن جانبه، قال ممثل الهيئة العامة للطرق والكبارى: "الطريق مدرج، اشتغلنا في الطريق منذ عامين بمسافة 220 كيلو وانتهينا من ديروط إلي أسيوط، والمسافه من ارمنت لنجع حمادي سننتهي في 1/1/2022".

كما ناقشت اللجنة طلب إحاطة مقدم من النائب محمد جبريل، بشأن الحاجة إلى إنشاء كوبرى مشاه بسلالم كهربائية عند مدخل قرية أبيس العاشرة بمحافظة الإسكندرية نظراً لتكرار وقوع الحوادث.

وقال النائب محمد جبريل، أنه تقدم بطلب عمل سلم كهربائي بمنطقة أبيس لأن بها العديد من المدارس وفلاحين، وهناك حركة متواصلة للمواطنين يحملون احتياجاتهم اليومية، وهناك العديد من الحوادث، وبالتالي كان لابد من التقدم بطلب إحاطة لوقف نزيف الدماء في هذه المنطقة لإنشاء كوبري مشاة أو سلم كهربائي

واكد مسؤول الهيئة العامة للطرق والكباري، أنها غير مختصة بإنشاء السلم الكهربائي.